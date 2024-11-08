«Тыл и фронт должны действовать слаженно», – Елена Шуляк о проблеме бронирования работников

По словам Елены Шуляк, бронирование работников – это топ-проблема для бизнеса.

Фото: ukranews.com

Народный депутат Елена Шуляк назвала вопрос бронирования ключевых работников одной из главных проблем для бизнеса во время войны. Она подчеркнула, что в условиях войны «тыл и фронт должны действовать слаженно как единый механизм». Однако, вместо этого часто мобилизуют специалистов из оборонной, энергетической отраслей и критически важных предприятий, что вредит экономике и не всегда эффективно помогает армии.

«Нужно, чтобы Министерство экономики подробно, глубоко входило в каждую отрасль, понимало, какое предприятие является критическим, насколько критическим, и занималось там соответствующим бронированием. Можно 100 раз сказать: «Давайте мы научим женщин, пересадим их в эскалаторы или бульдозеры, научим их другим профессиональным вещам», но сколько раз не скажешь, от этого работников больше не становится», - отметила Шуляк. Она также отметила, что попытки научить женщин замещать мужчин на производстве не решают проблему нехватки работников.

Отсутствие прозрачных условий для бронирования вызывает коррупционные риски и снижает доверие к мобилизационным процессам. По словам Шуляк, общество нуждается в справедливых правилах, которые обеспечат баланс между потребностями армии и экономики.

«В обществе на справедливость огромный запрос. Нельзя так, что одни будут мобилизованы, другие, кто заплатит, будут немобилизованы. Должна быть понятная, четкая система правил», - добавила она.

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