Гоструда разъясняет, как возмещаются расходы на предоставление социальной услуги по уходу на дому за пострадавшими на производстве

Социальная услуга по уходу дома предоставляется пострадавшему в один из нескольких способов.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как возмещаются расходы на предоставление социальной услуги по уходу за пострадавшими в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Социальная услуга по уходу на дому предоставляется пострадавшему в один из выбранных им следующих способов:

- юридическими лицами, физическими лицами – предпринимателями, являющимися предоставлятелями социальных услуг или физическим лицом, оказывающим социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на профессиональной основе;

- путем выплаты ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому потерпевшему членом семьи потерпевшего или другим лицом в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 28.04.2023 № 438 «Некоторые вопросы организации обеспечения социальными и медицинскими услугами пострадавших в результате несчастных случаев профессионального заболевания, которые в них нуждаются».

Расходы на предоставление социальной услуги по уходу на дому возмещаются за счет средств общеобязательного государственного социального страхования (пункт 2 раздела XII Порядка назначения, перечисления и осуществления страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, вызвавших потерю , утвержденного Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 26.01.2024 № 4-1).

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