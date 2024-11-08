В Кировоградской области задержали главу МСЭК, которая требовала взятку от парализованного воина

Председатель МСЭК требовала 2 тысячи долларов от раненого воина за установление инвалидности.

Источник фото: СБУ

В Кировоградской области задержали главу районной медико-социальной экспертной комиссии, которая требовала взятку от раненого воина ВСУ. Чиновница, которая также является депутатом горсовета, была разоблачена сотрудниками СБУ и следователями Национальной полиции. Об этом сообщили в СБУ.

По материалам дела, она требовала 2 тысячи долларов США от военного, чтобы установить ему вторую группу инвалидности на пожизненной основе. Злоумышленница требовала деньги от раненого защитника, который получил тяжелое повреждение во время боев за Часов Яр весной 2023 года. Тогда обломки российской авиабомбы парализовали левую часть его тела.

Несмотря на тяжесть состояния военного, руководитель комиссии продолжала требовать взятку. Правоохранители задержали ее на месте, когда она получила всю сумму. Сейчас ей сообщено о подозрении по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Следствие продолжается, и фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Совместные мероприятия проводили СБУ и Национальная полиция под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

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