Практика судов
  1. В Украине

В Кировоградской области задержали главу МСЭК, которая требовала взятку от парализованного воина

18:09, 8 ноября 2024
Председатель МСЭК требовала 2 тысячи долларов от раненого воина за установление инвалидности.
В Кировоградской области задержали главу МСЭК, которая требовала взятку от парализованного воина
Источник фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области задержали главу районной медико-социальной экспертной комиссии, которая требовала взятку от раненого воина ВСУ. Чиновница, которая также является депутатом горсовета, была разоблачена сотрудниками СБУ и следователями Национальной полиции. Об этом сообщили в СБУ.

По материалам дела, она требовала 2 тысячи долларов США от военного, чтобы установить ему вторую группу инвалидности на пожизненной основе. Злоумышленница требовала деньги от раненого защитника, который получил тяжелое повреждение во время боев за Часов Яр весной 2023 года. Тогда обломки российской авиабомбы парализовали левую часть его тела.

Несмотря на тяжесть состояния военного, руководитель комиссии продолжала требовать взятку. Правоохранители задержали ее на месте, когда она получила всю сумму. Сейчас ей сообщено о подозрении по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Следствие продолжается, и фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Совместные мероприятия проводили СБУ и Национальная полиция под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ взятка военные МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тестирование кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда 11 ноября не состоится – ВККС

Официальная причина – «отдельные технические проблемы, которые остаются нерешенными».

Кабмин внес изменения в право гражданских лиц на применение огнестрельного оружия

Речь идет об оружии, которое было найдено и задекларировано.

Новый госсекретарь, глава Пентагона и Генпрокурор – FoxNews назвало имена кандидатов на самые высокие посты в администрации Трампа

Госсекретарем может стать сенатор Марко Рубио, главой Пентагона – «зеленый берет», конгрессмен Майк Уолц, а Генеральным прокурором – адвокат, сенатор Майк Ли, работавший с судьей Верховного суда Сэмюэлем Алито.

Сейчас сложилась ситуация, которую Дональд Трамп предугадал 4 месяца назад – Виктор Орбан

Виктор Орбан напомнил, что встречался с Зеленским и Трампом 4 месяца назад, и отметил, что основная проблема – отсутствие коммуникации.

«Значительно шире»: Верховный Суд высказался по поводу пределов допустимой критики депутатов в Facebook

Верховный Суд обратил внимание, что предел допустимой критики в отношении политического деятеля или иного публичного лица значительно шире, чем в отношении обычного лица.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси