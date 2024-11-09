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В государственную собственность возвращены земли в Ровенской области стоимостью более 1 млрд грн

12:59, 9 ноября 2024
Местная община при отсутствии правовых оснований зарегистрировала за собой право коммунальной собственности на спорную землю.
В государственную собственность возвращены земли в Ровенской области стоимостью более 1 млрд грн
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Хозяйственный суд Ровенской области обязал Белокриницкий сельский совет вернуть в собственность государства земельный участок водного фонда площадью 35,8 га стоимостью более 1 млрд грн.

В прокуратуре отметили, что на земельном участке расположено государственное имущество, а значит, согласно требованиям законодательства, это относит его к землям государственной собственности.

Однако местная община при отсутствии правовых оснований зарегистрировала за собой право коммунальной собственности на спорную землю, лишив этим государство возможности полноценно распоряжаться своим имуществом.

В защиту государственных интересов прокуратура подала иск в суд. Суд принял аргументы прокурора и обязал сельский совет вернуть 35,8 га земли законному владельцу.

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