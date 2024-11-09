Практика судів
  1. В Україні

У державну власність повернуто землі на Рівненщині вартістю понад 1 млрд грн

12:59, 9 листопада 2024
Місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на спірну землю.
У державну власність повернуто землі на Рівненщині вартістю понад 1 млрд грн
Фото: Рівненська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд Рівненської області зобов’язав Білокриницьку сільську раду повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду площею 35,8 га, вартістю понад 1 млрд грн.

У прокуратурі зазначили, що на земельній ділянці розташоване державне майно, а відтак, відповідно до вимог законодавства, це відносить її до земель державної власності.

Проте, місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на спірну землю, позбавивши цим державу можливості повноцінно розпоряджатися своїм майном.

Задля захисту державних інтересів прокуратура подала позов до суду. Суд прийняв аргументи прокурора і зобов'язав сільську раду повернути 35,8 га землі законному власнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд може направити копію рішення на email чи з використанням ЄСІТС лише за письмовою заявою учасника кримінального провадження – Верховний Суд

Учасник кримінального провадження повинен висловити бажання отримувати документи від суду в електронній формі.

Верховний Суд зробив висновок щодо обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень

Наявність обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво особою, якій нормативним документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах.

Верховний Суд пояснив, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Апеляційний суд відхилив доводи про те, що невідшкодування шкоди потерпілому перешкоджає звільненню обвинуваченого від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Верховний Суд пояснив, коли неповнолітні діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, не мають право на виплату грошового забезпечення

Факт перебування неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу на утриманні загиблого військовослужбовця не є спірним, проте така категорія осіб не є в першій черзі при вирішенні питання про виплату неотриманого грошового забезпечення від держави – Верховний Суд.

Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео