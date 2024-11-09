У державну власність повернуто землі на Рівненщині вартістю понад 1 млрд грн

Місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на спірну землю.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

Господарський суд Рівненської області зобов’язав Білокриницьку сільську раду повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду площею 35,8 га, вартістю понад 1 млрд грн.

У прокуратурі зазначили, що на земельній ділянці розташоване державне майно, а відтак, відповідно до вимог законодавства, це відносить її до земель державної власності.

Проте, місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на спірну землю, позбавивши цим державу можливості повноцінно розпоряджатися своїм майном.

Задля захисту державних інтересів прокуратура подала позов до суду. Суд прийняв аргументи прокурора і зобов'язав сільську раду повернути 35,8 га землі законному власнику.

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