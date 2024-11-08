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У Кіровоградській області затримали голову МСЕК, яка вимагала хабар від паралізованого воїна

18:09, 8 листопада 2024
Голова МСЕК вимагала 2 тисячі доларів від пораненого воїна за встановлення інвалідності.
У Кіровоградській області затримали голову МСЕК, яка вимагала хабар від паралізованого воїна
Джерело фото: СБУ
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У Кіровоградській області затримали голову районної медико-соціальної експертної комісії, яка вимагала хабар від пораненого воїна ЗСУ. Посадовиця, яка також є депутаткою міськради, була викрита співробітниками СБУ та слідчими Національної поліції. Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, вона вимагала 2 тисячі доларів США від військового, аби встановити йому другу групу інвалідності на пожиттєвій основі. Зловмисниця вимагала гроші від пораненого захисника, який отримав тяжке ушкодження під час боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської авіабомби паралізували ліву частину його тіла.

Незважаючи на тяжкість стану військового, керівниця комісії продовжувала вимагати хабар. Правоохоронці затримали її на місці, коли вона отримала всю суму. Наразі їй повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Слідство триває, і фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спільні заходи проводили СБУ та Національна поліція за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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СБУ хабар військові МСЕК

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