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Держпраці роз’яснює, як відшкодовуються витрати на надання соціальної послуги для догляду вдома за потерпілими на виробництві

07:56, 9 листопада 2024
Соціальна послуга догляду вдома надається потерпілому в один з кількох способів.
Держпраці роз’яснює, як відшкодовуються витрати на надання соціальної послуги для догляду вдома за потерпілими на виробництві
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як відшкодовуються витрати на надання соціальної послуги для догляду вдома за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Соціальна послуга догляду вдома надається потерпілому в один з обраних ним таких способів:

  • юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, які є надавачами соціальних послуг або фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі;
  • шляхом виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім’ї потерпілого або іншою особою в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 №  438 «Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують».

Витрати на надання соціальної послуги догляду вдома відшкодовуються за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування (пункт 2 розділу XІІ Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого Постановою правління пенсійного фонду України від 26.01.2024 № 4-1).

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