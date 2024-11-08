Справу нардепа Дмитра Ісаєнка щодо спроби заволодіння держземлею передано до суду

САП скерувала до суду справу нардепа щодо спроби незаконного заволодіння держземлею.

До суду скеровано справу щодо народного депутата Дмитра Ісаєнка, який намагався заволодіти земельною ділянкою державного підприємства «Держбудкомбінат». У 2023 році Ісаєнко вийшов із фракції ОПЗЖ, і прокуратура прямо не називає його імені, проте деталі справи вказують на нього. Прокуратура не називає імені народного депутата, проте, як пишуть ЗМІ, мова йде саме про Дмитра Ісаєнка.

За інформацією САП, у 2020 році Ісаєнко, діючи у змові з керівником «Держбудкомбінату» та Управлінням справами Апарату Верховної Ради, намагався незаконно виставити на аукціон земельну ділянку, яка перебуває у користуванні держпідприємства. Переможцем аукціону стала компанія, пов’язана з депутатом. Уклавши інвестиційний договір, зловмисники оцінили пайову участь держпідприємства у 300 млн грн, хоча реальна вартість ділянки перевищувала 525 млн грн. Планувалося збудувати на цій території житловий комплекс.

Коли розпочалося розслідування, фігуранти намагалися уникнути відповідальності, навіть плануючи звернутися до прокуратури із заявою, щоб зняти обвинувачення. Наразі колишній керівник Управління справами Верховної Ради перебуває у розшуку, а інший підозрюваний визнав провину та уклав угоду зі слідством.

Раніше Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу нардепу Дмитру Ісаєнку до 26,84 млн грн.

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