Студенты Запорожского национального университета посетили Запорожский окружной административный суд

Будущие юристы получили ответы на все вопросы, которые их интересовали.

Источник фото: Запорожский окружной административный суд

7 ноября Запорожский окружной административный суд посетили студенты юридического факультета Запорожского национального университета. Данная встреча стала полезным дополнением к учебной программе, что позволило студентам закрепить имеющиеся знания, полученные на лекционных занятиях.

Заместитель руководителя аппарата суда Елена Дмух гостеприимно поприветствовала студентов и провела ознакомительную экскурсию, рассказала о вехах становления и развития административной юстиции в Украине, историю создания Запорожского окружного административного суда, об организации работы в суде, порядок поступления, регистрации и распределения дел. Во время визита будущие юристы имели возможность ознакомиться со структурными подразделениями суда и получить полезную и интересную информацию о деятельности судебного учреждения.

Также будущие юристы посетили судебное заседание, где наблюдали за рассмотрением административного дела под председательством судьи, председателя Запорожского ОАС Олега Прудивуса, который продемонстрировал студентам, как на практике реализуется принцип состязательности сторон, диспозитивности и официального выяснения всех обстоятельств дела.

После экскурсии и посещения судебного заседания студентов поздравили председатель суда Олег Прудивус и заместитель председателя суда Игорь Садовый. Во время беседы особое внимание было уделено освещению роли административной юстиции в развитии общества, приведена структура судебной власти Украины. Будущие юристы получили ответы на все вопросы, которые их интересовали.

В завершение встречи руководители суда пожелали студентам успехов в учебе и значительных достижений в профессиональной деятельности, пригласили к новым встречам, в том числе как будущих работников.

Напомним, несмотря на многочисленные массированные удары врага суд продолжает работу и просветительскую деятельность.

Согласно данным отчета «Базовые показатели работы суда» в 2023 году процент рассмотрения дел составляет - 98,9%, что очевидно свидетельствует о высоком уровне эффективности осуществляемого Запорожским окружным административным судом судопроизводства в соответствующей сфере правоотношений.

Источник фото: Запорожский окружной административный суд

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