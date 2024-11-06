Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, — глава МЗС Сибіга

Україна і США працюватимуть разом над наближенням справедливого миру, - сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи перемогу Дональда Трампа на виборах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та США працюватимуть разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення справедливого миру. За його словами, Володимир Зеленський та Дональд Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат.

"Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки", - написав Сибіга у соцмережі Х, коментуючи перемогу Трампа на виборах.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.