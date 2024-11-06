Зеленский и Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, - глава МИД Сибига

Украина и США будут работать вместе над приближением справедливого мира, – сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя победу Дональда Трампа на выборах.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и США будут работать вместе по укреплению украинско-американского стратегического партнерства и приближению справедливого мира. По его словам, Владимир Зеленский и Дональд Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат.

"Мы будем работать вместе, чтобы укрепить украинско-американское стратегическое партнерство и приблизить всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки", - написал в соцсети Х Сибига, комментируя победу Трампа на выборах.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

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