Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа

За словами голови МЗС, діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено, будуть готувати зустріч.

Джерело фото: РБК-Україна

Діалог між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом уже наголоджено, буде йти підготовка до зустрічі. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга.

«Обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І, як я вже повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі», - сказав Сибіга на пресконференції.

Нагадаємо, як раніше заявив Андрій Сибіга, Україна та США працюватимуть разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення справедливого миру. За його словами, Володимир Зеленський та Дональд Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат.

«Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки», - повідомив він.

Додамо також, що американський мільярдер Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Під час розмови він пообіцяв підтримувати Україну своїми супутниками Starlink.

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