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Австрійська компанія випробовує електричний літак, що злітає та сідає вертикально

23:59, 9 листопада 2024
Австрійський стартап CycloTech презентувала інноваційний електричний літак з вертикальним зльотом BlackBird.
Австрійська компанія випробовує електричний літак, що злітає та сідає вертикально
Джерело фото: Interesting Engineering
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Австрійська авіаційна компанія CycloTech представила прототип нового електричного літака вертикального зльоту та посадки (eVTOL), який оснащений інноваційною силовою установкою CycloRotor. Ця технологія дозволяє створювати тягу в будь-якому напрямку, забезпечуючи плавний політ без турбулентності, навіть під час складних маневрів. Про це пише Interesting Engineering.

Силова установка CycloRotor є унікальною в тому, що може контролювати вектор тяги на 360 градусів, надаючи літаку безпрецедентну маневреність. Це дозволяє BlackBird, новому демонстраційному зразку, злітати і сідати вертикально, точно зависати в повітрі та навіть гальмувати без втрати керованості.

Чотири з шести циклороторів BlackBird розташовані вздовж його поздовжньої осі, що сприяє бічному польоту без крену і підвищує маневреність. Крім того, використання декількох циклороторів гарантує надійність і стійкість літака навіть у разі відмови одного з двигунів.

BlackBird має компактні розміри — 4,9 м завдовжки, 2,3 м завширшки і 2 м заввишки. Очікується, що максимальна швидкість пристрою досягатиме 120 км/год, а його злітна вага складе 340 кг. Літак наразі перебуває на стадії розробки, і його планують завершити до кінця 2024 року.

Хоча точна пасажиромісткість і дальність польоту BlackBird поки не розголошуються, цей eVTOL має великий потенціал для застосування в різних сферах — від персонального міського транспорту до рятувальних операцій. Завдяки здатності точно приземлятися навіть в складних умовах, BlackBird може стати важливим інструментом для виконання завдань у міських районах і віддалених місцевостях.

Випробування BlackBird плануються на перший квартал 2025 року, і на тлі посиленої конкуренції на ринку електролітаків компанії Volocopter, Airbus та Joby Aviation активно працюють над своїми власними моделями для розвитку міської авіації.

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