У Святошинському районі Києва затримали чоловіків, які відкрили стрілянину

Заявник розповів, що двоє осіб напідпитку стріляли в повітря.

У Києві затримали чоловіків, які влаштували стрілянину. Як повідомили у Патрульній поліції, інформація про стрілянину в одному із районів міста надійшла від заявника. Чоловік розповів, що двоє осіб напідпитку стріляли в повітря, ймовірно, заради розваги та надав детальний опис чоловіків.

«Оглянувши прилеглі території, ми виявили чоловіків зі зброєю. Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег й затримали порушників. З собою вони мали стартовий пістолет», - зазначили у поліції.

Крім того, за словами правоохоронців, у момент затримання чоловіків знайома одного із них спробувала сісти до службового автомобіля.

«Ми попередили її про відповідальність за перешкоджання діям працівників поліції та доставили чоловіків до відділку поліції», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції вказують, що обійшлося без постраждалих, тож на порушників було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадському місці напідпитку) КУпАП.

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