На Одещині жінка вдарила ножем співмешканця у груди, через те, що той збирався зустрітися з друзями

У Березівському районі завершено розслідування справи про тяжкі тілесні ушкодження, заподіяні жінкою співмешканцю.

У Березівському районі завершено досудове розслідування щодо 39-річної жінки, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю. За версією слідства, жінка вдарила чоловіка ножем у груди під час сварки, коли той повідомив їй про намір зустрітися з друзями. Інцидент стався в одному з сіл Великобуялицької територіальної громади на початку вересня. Про це повідомила поліція Одеської області.

Поліція встановила, що під час конфлікту жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка в область грудей. Після цього вона викликала швидку допомогу. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітки, ушкодженням легені та передсердя, що супроводжувалося пневмогемотораксом. За оцінкою судмедекспертів, отримані травми є небезпечними для життя.

Спочатку жінка намагалася приховати свою причетність, стверджуючи, що поранення чоловік отримав від невідомого. Однак після ретельного збору доказів поліція довела її участь у скоєнні злочину. Жінка зізналася у скоєному.

На основі зібраних доказів їй висунули обвинувачення за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). У разі винесення обвинувального вироку жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. На час слідства їй обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Матеріали справи вже передано до суду.

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