Як оподатковуються операції з інвестиційними активами – пояснення ДПС

ДПС нагадує про правила оподаткування при виході з числа засновників.

Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Житомирській області нагадує, що згідно з Податковим кодексом України, операції з продажу інвестиційних активів прирівнюються до таких дій, як обмін інвестиційного активу на інший актив, зворотний викуп або погашення активу його емітентом, якщо цей актив належав платнику податку.

Також до цих операцій відносяться випадки, коли платник податку повертає кошти або майно, внесене ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, в разі виходу з числа засновників або учасників, зменшення статутного капіталу чи ліквідації емітента.

Ці правила визначені пунктом 170.2.2 Податкового кодексу України, прийнятого 2 грудня 2010 року, із внесеними змінами та доповненнями.

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