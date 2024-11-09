Практика судів
  1. В Україні

Як оподатковуються операції з інвестиційними активами – пояснення ДПС

23:01, 9 листопада 2024
ДПС нагадує про правила оподаткування при виході з числа засновників.
Як оподатковуються операції з інвестиційними активами – пояснення ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Житомирській області нагадує, що згідно з Податковим кодексом України, операції з продажу інвестиційних активів прирівнюються до таких дій, як обмін інвестиційного активу на інший актив, зворотний викуп або погашення активу його емітентом, якщо цей актив належав платнику податку.

Також до цих операцій відносяться випадки, коли платник податку повертає кошти або майно, внесене ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, в разі виходу з числа засновників або учасників, зменшення статутного капіталу чи ліквідації емітента.

Ці правила визначені пунктом 170.2.2 Податкового кодексу України, прийнятого 2 грудня 2010 року, із внесеними змінами та доповненнями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як застосовується закон Третьякової про позбавлення мобілізованих вчителів права на збереження середнього заробітку

Вчитель школи, який служить у ЗСУ, стверджував, що мобілізовані педагоги мають право на збереження середнього заробітку – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін установив, що у процесі цифровізації не діють обмеження на витрати для придбання ноутбуків і мобільних членам уряду

Уряд встановив, що під час витрат на придбання мобільних телефонів і ноутбуків, призначених для розвитку інформаційно-комунікаційних систем, не застосовуються обмеження на суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, обладнання, комп’ютерів, мобільних телефонів.

Визнання норми неконституційною не призводитиме до відновлення попереднього правового регулювання – Галина Третьякова внесла законопроект щодо спецпенсій

Пропонується увести в дію з 1 січня 2025 року правило, за яким визнання КСУ неконституційним певного закону чи норми не буде автоматично означати, що відновлюється попереднє правове регулювання.

Справи про встановлення факту самостійного виховання дитини батьком – 8 з 19 суддів Великої Палати Верховного Суду, які розглядали проблему, висловили окрему думку

8 з 19 суддів ВП ВС в окремій думці підкреслили, що суди, оцінюючи доводи і докази, які підтверджують факт самостійного виховання дитини батьком, мають досліджувати обставини у конкретних життєвих ситуаціях.

Визнання провини – це не щире каяття: Верховний Суд залишив в силі реальне позбавлення волі на 3 роки для ухилянта

На думку суддів Верховного Суду, висновок місцевого суду про те, що чоловік щиро розкаявся у вчиненому, безпідставний.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео