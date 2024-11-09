Как облагаются налогом операции с инвестиционными активами – объяснение ГНС

ГНС напоминает о правилах налогообложения при выходе из числа учредителей.

Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Житомирской области напоминает, что согласно Налоговому кодексу Украины, операции по продаже инвестиционных активов приравниваются к таким действиям, как обмен инвестиционного актива на другой актив, обратный выкуп или погашение актива его эмитентом, если этот актив принадлежал налогоплательщику.

Также к этим операциям относятся случаи, когда плательщик налога возвращает денежные средства или имущество, внесенное им в уставный капитал эмитента корпоративных прав, в случае выхода из числа учредителей или участников, уменьшения уставного капитала или ликвидации эмитента.

Эти правила определены пунктом 170.2.2 Налогового кодекса Украины, принятого 2 декабря 2010 года, с внесенными изменениями и дополнениями.

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