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В Киеве во время ремонтных работ на одного из работников упала стена, фото

21:44, 9 ноября 2024
На мужчину упала стена весом около 500 кг, в результате чего ему зажало ногу.
В Киеве во время ремонтных работ на одного из работников упала стена, фото
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В Шевченковском районе столицы из-под обрушившейся стены спасатели деблокировали мужчину. 9 ноября после обеда по улице Евгения Чикаленко во время ремонтных работ на одного из работников упала стена. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

«В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу», - отметили в ГСЧС.

С помощью спасательного оборудования мужчину деблокировали и передали медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу.

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ГСЧС Киев

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