В Киеве на Подоле поймали 36-летнего мужчину с наркотиками

За сбыт психотропов «Альфа-PVP» мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В столице перед судом предстанет 36-летний житель, которого задержали оперативники Подольского района за незаконное хранение и сбыт психотропного вещества «Альфа-PVP». Правоохранители завершили досудебное расследование, и теперь обвиняемый, ранее судимый за похожие преступления, может получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел в сентябре, когда во время патрулирования полиция обнаружила в портфеле мужчины коробку с расфасованным психотропным веществом. Во время обыска в его квартире правоохранители нашли дополнительные пакеты с «Альфа-PVP», общим весом 55 граммов, которые он хранил для сбыта.

Мужчине объявлено подозрение по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта.

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