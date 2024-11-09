У Києві на Подолі спіймали 36-річного чоловіка з наркотиками

За збут психотропів «Альфа-PVP» чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У столиці перед судом постане 36-річний житель, якого затримали оперативники Подільського району за незаконне зберігання та збут психотропної речовини «Альфа-PVP». Правоохоронці завершили досудове розслідування, і тепер обвинувачений, раніше судимий за схожі злочини, може отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у вересні, коли під час патрулювання поліція виявила в портфелі чоловіка коробку з розфасованою психотропною речовиною. Під час обшуку у його квартирі правоохоронці знайшли додаткові пакети з «Альфа-PVP», загальною вагою 55 грамів, які він зберігав для збуту.

Чоловіку оголошено підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту.

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