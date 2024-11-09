Опубликованы результаты оценивания ответов на ситуационное задание кандидатов на должность руководителя СДИ.

К последнему этапу конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов допустили 7 кандидатов. Как сообщили в Высшем совете правосудия, Комиссией были утверждены результаты оценивания ответов кандидатов на ситуационное задание.

Согласно порядку проведения Конкурса, первые 10 кандидатов в рейтинге по результатам оценивания ситуационной задачи проходят в следующий этап конкурса. Поскольку ситуационное задание выполняли 7 кандидатов, то все они приглашаются на собеседования с конкурсной комиссией, указывают в ВСП.

11 и 12 ноября состоится завершающий этап конкурса – собеседования с кандидатами на должность.

Собеседования будут проводиться с онлайн трансляцией.

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