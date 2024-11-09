Женщины в возрасте 18-25 лет должны проходить базовую военную подготовку, – Соломия Бобровская

Женщин не будут мобилизовать «с улицы», но базовая военная подготовка для всех – Бобровская.

Народный депутат Соломия Бобровская заявила, что женщины в возрасте 18-25 лет должны проходить или базовую военную подготовку, или учиться на военной кафедре, став военнообязанными, наравне с мужчинами.

В комментарии для «24 канала» депутат отметила, что этот вопрос является частью общенациональной концепции национального сопротивления, которая направлена на подготовку страны к возможным военным вызовам. Она подчеркнула, что женщин не будут мобилизовать «с улицы», а предлагают лишь наличие опыта для будущих угроз, в частности в случае повторной войны.

«Это не имеет ничего страшного. Мы как общество готовимся к возможным военным вызовам», - пояснила Бобровская.

В то же время она уточнила, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не вносил никаких инициатив по мобилизации женщин. Этот вопрос, по словам народного депутата Соломии Бобровской, является искусственно раздутым.

«Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и ребята, в возрасте 18 - 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными», - пояснила Бобровская.

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