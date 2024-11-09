Ушел из жизни украинский боксер Вячеслав Узелков

На 45-м году жизни отошел в мир иной призер чемпионатов мира и Европы Вячеслав Узелков.

Источник фото: Ukrainian Boxing Federation

Украинский боксер-профессионал, призер чемпионатов мира и Европы среди любителей, Вячеслав Узелков умер на 45-м году жизни. Об этом сообщила Украинская федерация бокса.

«С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения», - говорится в заявлении федерации.

В начале года спортсмен перенес операцию на сердце и находился на этапе реабилитации после серьезных проблем со здоровьем. Тогда Узелков был госпитализирован в больницу в Киеве из-за критического состояния. Он две недели провел в коме, а врачи буквально «вытащили его с того света», проведя операцию на сердце.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Вячеслава Узелкова. Светлая память Чемпиону.

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