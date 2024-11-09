На Закарпатье задержали пятерых мужчин, которые за $11 тысяч пытались переплыть Тису

Пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались переплыть границу на резиновой лодке.

Источник фото: ГПСУ

В Закарпатской области пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией на резиновой двухместной лодке. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел вечером во время патрулирования. Работники отдела «Вилок» Мукачевского отряда заметили группу лиц, которые быстро двигались в сторону границы. Злоумышленников задержали, когда они уже пытались сесть в лодку. Однако судно оказалось слишком маленьким для всех желающих, и некоторые из мужчин попытались переплыть реку самостоятельно.

Пограничники помогли нарушителям выбраться из воды и доставили их в подразделение, где они могли согреться и высушить одежду. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что мужчины - жители Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской областей. Они заплатили от 8 до 11 тысяч долларов за услуги переправщиков, которые обещали беспрепятственное пересечение границы.

Переправщики заверили мужчин, что это будет безопасный способ, однако после получения денег заставили их переплывать Тису на резиновой лодке. Сейчас проводится расследование, и устанавливаются лица, причастные к организации незаконного пересечения границы.

На задержанных составлены протоколы об админправонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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