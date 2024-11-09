Отношения между Украиной и Великобританией ухудшились из-за отказа в предоставлении Storm Shadow.

Источник фото: The Guardian

Отношения между Украиной и Великобританией ухудшились после прихода лейбористского правительства Кира Стармера к власти в июле этого года, сообщает The Guardian. Официальные лица в Киеве выразили разочарование из-за отказа Великобритании предоставить дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, в частности Storm Shadow, необходимые для борьбы с российской агрессией.

Журналисты отмечают, что премьер-министр Великобритании до сих пор не посетил Украину, несмотря на то, что прошло уже четыре месяца после его вступления в должность. В Киеве считают, что визит Стармера будет безрезультатным, если он не привезет обещание пополнить запасы ракет Storm Shadow, которые используются для поражения важных целей на оккупированных Россией украинских территориях, в частности в Крыму.

«Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты, но ему нет смысла приезжать как туристу», - отметил один из высокопоставленных чиновников в администрации президента Владимира Зеленского.

Основной претензией украинской стороны к Великобритании является отсутствие дополнительных поставок ракет со складов Великобритании, несмотря на запросы Украины. «Этого не происходит. Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились», - добавил чиновник.

Разочарование стало результатом обсуждений между президентом Зеленским и премьер-министром Стармером в прошлом месяце, во время которых украинский лидер представил свой «план победы», предусматривающий вступление в НАТО и увеличение военной и экономической помощи. Однако, по словам источников, план не получил значительной реакции со стороны Британии. Украинская сторона предполагает, что Стармер не готов к стратегическим решениям без согласования с Вашингтоном.

Эти вопросы также обсуждались во время встречи на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но Киев заявил, что встреча не привела к прогрессу в предоставлении необходимого оружия.

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