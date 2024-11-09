Из Киева запустят еще один международный поезд – куда и когда

Словакия готова запустить новое железнодорожное сообщение между Киевом и Братиславой с пересадкой на станции Чоп.

Словакия официально подтвердила готовность ввести новое железнодорожное сообщение между Киевом и Братиславой. Оно должно начать работу в конце этого года. Также предусмотрена перспектива продления маршрута в другие европейские страны.

Как сообщили в Министерстве экономики Украины после шестого заседания Украинско-Словацкой смешанной комиссии, достигнута договоренность о реализации железнодорожного сообщения Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп. Железнодорожное сообщение между Киевом и Братиславой запустят в середине декабря.

Так, маршрут учитывает уже начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом и возможную прямую линию Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава с перспективой продолжения маршрута в другие европейские страны. Ожидается, что новый поезд удастся запустить в середине декабря.

Также во время встречи стороны обсудили продолжение модернизации пункта пропуска «Ужгород – Вышне Немецке», чтобы увеличить пропускную способность как для грузового, так и пассажирского транспорта.

Кроме того, Украина выразила заинтересованность в расширении пропускной способности пункта «Малый Березный – Убля».

В Минэкономики отмечают, что в планах также открыть для пассажирской перевозки железнодорожный пункт пропуска «Павлове – Матиовце», который сейчас работает только как грузовой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.