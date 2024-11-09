ГБР расследует обстоятельства крушения истребителя F-16 – что известно сейчас

Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы назначено 11 судебных экспертиз.

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Государственное бюро расследований проводит досудебное следствие по обстоятельствам крушения истребителя F-16, во время которой погиб пилот Алексей Месь, следователи назначили 11 судебных экспертиз.

Об этом сообщили в ГБР, как пишет Общественное.

«Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины назначено 11 судебных экспертиз, среди которых комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-техническая по информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце из указанного самолета, товароведческая, судебно-медицинская и другие. В настоящее время проведение указанных экспертных исследований продолжается», - сообщили в Бюро.

В то же время в ГБР подчеркнули, что «выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц или самого пилота» можно будет сделать «только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств».

Ранее Генштаб ВСУ официально подтвердил, что F-16 потерпел крушение.

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