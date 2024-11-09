В Одесской области женщина ударила ножом сожителя в грудь, из-за того, что тот собирался встретиться с друзьями

В Березовском районе завершено расследование дела о тяжких телесных повреждениях, причиненных женщиной сожителю.

В Березовском районе завершено досудебное расследование в отношении 39-летней женщины, которая нанесла тяжкие телесные повреждения своему сожителю. По версии следствия, женщина ударила мужчину ножом в грудь во время ссоры, когда тот сообщил ей о намерении встретиться с друзьями. Инцидент произошел в одном из сел Великобуялицкой территориальной громады в начале сентября. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Полиция установила, что во время конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в область груди. После этого она вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, повреждением легкого и предсердия, что сопровождалось пневмогемотораксом. По оценке судмедэкспертов, полученные травмы являются опасными для жизни.

Сначала женщина пыталась скрыть свою причастность, утверждая, что ранение мужчина получил от неизвестного. Однако после тщательного сбора доказательств полиция доказала ее участие в совершении преступления. Женщина призналась в содеянном.

На основе собранных доказательств ей предъявили обвинение за умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). В случае вынесения обвинительного приговора женщине грозит до восьми лет лишения свободы. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Материалы дела уже переданы в суд.

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