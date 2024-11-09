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В Святошинском районе Киева задержали мужчин, которые открыли стрельбу

20:05, 9 ноября 2024
Заявитель рассказал, что двое подвыпивших людей стреляли в воздух.
В Святошинском районе Киева задержали мужчин, которые открыли стрельбу
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В Киеве задержали мужчин, устроивших стрельбу. Как сообщили в Патрульной полиции, информация о стрельбе в одном из районов города поступила от заявителя. Мужчина рассказал, что двое подвыпивших людей стреляли в воздух, вероятно, ради развлечения и предоставил подробное описание мужчин.

«Осмотрев близлежащие территории, мы обнаружили мужчин с оружием. Граждане вели себя агрессивно, так что патрульные вызвали на помощь коллег и задержали нарушителей. С собой у них был стартовый пистолет», - отметили в полиции.

Кроме того, по словам правоохранителей, в момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль.

«Мы предупредили ее об ответственности за препятствование действиям работников полиции и доставили мужчин в отделение полиции», - говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции указывают, что обошлось без пострадавших, поэтому на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественном месте подвыпившими) КУоАП.

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полиция оружие Киев

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