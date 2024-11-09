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Австрийская компания испытывает электрический самолет, который взлетает и садится вертикально

23:59, 9 ноября 2024
Австрийский стартап CycloTech представила инновационный электрический самолет с вертикальным взлетом BlackBird.
Австрийская компания испытывает электрический самолет, который взлетает и садится вертикально
Источник фото: Interesting Engineering
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Австрийская авиационная компания CycloTech представила прототип нового электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL), который оснащен инновационной силовой установкой CycloRotor. Эта технология позволяет создавать тягу в любом направлении, обеспечивая плавный полет без турбулентности, даже во время сложных маневров. Об этом пишет Interesting Engineering.

Силовая установка CycloRotor является уникальной в том, что может контролировать вектор тяги на 360 градусов, придавая самолету беспрецедентную маневренность. Это позволяет BlackBird, новому демонстрационному образцу, взлетать и садиться вертикально, точно зависать в воздухе и даже тормозить без потери управляемости.

Четыре из шести циклороторов BlackBird расположены вдоль его продольной оси, что способствует боковому полету без крена и повышает маневренность. Кроме того, использование нескольких циклороторов гарантирует надежность и устойчивость самолета даже в случае отказа одного из двигателей.

BlackBird имеет компактные размеры - 4,9 м в длину, 2,3 м в ширину и 2 м в высоту. Ожидается, что максимальная скорость устройства будет достигать 120 км/ч, а его взлетный вес составит 340 кг. Самолет сейчас находится на стадии разработки, и его планируют завершить к концу 2024 года.

Хотя точная пассажировместимость и дальность полета BlackBird пока не разглашаются, этот eVTOL имеет большой потенциал для применения в различных сферах - от персонального городского транспорта до спасательных операций. Благодаря способности точно приземляться даже в сложных условиях, BlackBird может стать важным инструментом для выполнения задач в городских районах и отдаленных местностях.

Испытания BlackBird планируются на первый квартал 2025 года, и на фоне усилившейся конкуренции на рынке электросамолетов компании Volocopter, Airbus и Joby Aviation активно работают над своими собственными моделями для развития городской авиации.

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