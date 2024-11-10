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На дорогах Киева видимость до 500 м – ночью и утром 10 ноября туман

08:20, 10 ноября 2024
Ночью и утром 10 ноября в западных, северных и центральных областях Украины туман, видимость 200-500м.
На дорогах Киева видимость до 500 м – ночью и утром 10 ноября туман
Источник фото: kievcity.gov.ua
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Ночью и утром 10 ноября в Киеве Украинский гидрометцентр прогнозирует туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, пешеходов просят быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

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Киев автомобиль

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