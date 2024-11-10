В Киеве не планируют рождественско-новогодних массовых мероприятий на открытых локациях – КГГА

Решение по поводу установки в Киеве новогодней елки будет приниматься в конце ноября.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве Департамент культуры в этом году не планирует проводить традиционные рождественско-новогодние массовые мероприятия на открытых локациях города, а решение об установке в Киеве новогодней елки будет приниматься в конце ноября.

Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА, пишет РБК-Украина.

«Проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры – театрах, музеях, библиотеках и т.п., подчиненных Департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации безопасности», – пояснили в Департаменте.

Там также отметили, что из соображений безопасности обобщенная программа рождественских и новогодних мероприятий не будет обнародована и не будет анонсирована в медиа и социальных сетях.

«Вопрос о монтаже Главной новогодней елки будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств», – отметили там.

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