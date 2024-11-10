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У Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях – КМДА

08:38, 10 листопада 2024
Рішення з приводу встановлення у Києві новорічної ялинки прийматиметься наприкінці листопада.
У Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях – КМДА
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У Києві Департамент культури у цьому році не планує проводити традиційні різдвяно-новорічні масові заходи на відкритих локаціях міста, а рішення з приводу встановлення у Києві новорічної ялинки прийматиметься наприкінці листопада.

Про це повідомили в Департаменті культури КМДА, пише РБК-Україна.

«Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації», – пояснили у Департаменті.

Там також зазначили, що з міркувань безпеки узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа і соціальних мережах.

«Питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин», – зазначили там.

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Київ КМДА Новий рік

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