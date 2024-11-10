На певних локаціях у Києві залишатимуть зрізані стовбури дерев та сухостій – для чого

Рішення прийняли для підтримки біорізноманіття.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві на певних локаціях у зелених зонах столиці зеленбудівці залишатимуть стовбури неживих дерев. Це можуть бути як окремі безпечно обрізані сухостої, так і відмерлі стовбури дерев, що лежать на землі.

Про це повідомили у КМДА і пояснили, що рішення прийняли для підтримки біорізноманіття, адже така практика довела свою ефективність у багатьох містах Європи.

«Така практика вже багато років застосовується в багатьох європейських країнах, оскільки мертва деревина є незамінним елементом екосистеми. Вона підтримує життєвий цикл численних видів комах, грибів, мікроорганізмів, а також є «їдальнею» для синиць, дятлів та інших птахів. Ми розробили спеціальні інформаційні таблички, на яких пояснюємо переваги такого природоорієнтованого рішення та закликаємо киян дізнаватися більше, перейшовши за спеціальним QR-кодом», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

Він додав, що залишки мертвої деревини також сприяють покращенню ґрунту: під час розкладання вони насичують землю азотом, фосфором і вуглецем, підвищуючи її родючість. Окрім того, така деревина забезпечує довгострокове зберігання вуглецю, пом’якшуючи наслідки зміни клімату.

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