Володимира Зеленського турбує анонімність деяких Telegram-каналів — радник із комунікацій

Радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин розповів, що думає Володимир Зеленський про месенджер Telegram в Україні.

Джерело фото: Сергій Лещенко

Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Глава держави Володимир Зеленський стурбований анонімністю деяких Telegram-каналів і тим, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України. Про це він сказав у інтерв’ю YouTube-каналу «Цікаво».

За його словами, для розв'язання цієї проблеми варто працювати над підвищенням прозорості платформи, а він особисто не є прихильником ідеї повної заборони Telegram.

«Якщо впливати на Telegram у такий спосіб, щоб він додавав більше прозорості усім процесам, і впливати на людей так, щоб вони не використовували його, скажімо, для різних спеціальних операцій проти України, то, може, менш небезпечною буде сама платформа», — зазначив радник із комунікацій.

Як писала «Судово-юридична газета», з 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях.

Також ця заборона почала діяти у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крім того, Національний авіаційний університет, згідно з наказом виконувачки обов’язків ректора Ксенії Семенової, теж заборонив встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на службових і особистих пристроях, які використовуються для службових цілей.

Згодом стало відомо, що керівництво Київського національного лінгвістичного університету також запроваджує заборону на користування месенджером Telegram на службових пристроях.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

«Судово-юридична газета» писала, що державні органи не повинні видаляти свої офіційні канали у Telegram. Відповідне роз’яснення додатково надав секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Литвиненко.

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