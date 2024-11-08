У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського заборонили використання Telegram

Заборона стосується обміну конфіденційною інформацією та службовими документами, а також комунікацій зі службовою метою.

Як відомо, київські університети відмовляються від використання Telegram зі службовою метою. Тепер і у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" заборонили використовувати мессенджер Телеграм.

Згідно із наказом, заборона стосується передавання інформації, яка використовується у роботі, а також здійснення комунікацій зі службовою метою з використанням месенджера Telegram.

Також заборонено встановлення і використання месенджера та його вебверсії на службових комп’ютерах та інших пристроях, що використовуються у службовій діяльності.

Раніше ми писали, що з 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях.

Національний авіаційний університет, згідно з наказом виконувачки обов’язків ректора Ксенії Семенової, теж заборонив встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на службових і особистих пристроях, які використовуються для службових цілей.

Київський університет імені Бориса Грінченка заборонив використовувати Telegram.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

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