В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского запретили использование Telegram

Запрет касается обмена конфиденциальной информацией и служебными документами, а также коммуникаций в служебных целях.

Как известно, киевские университеты отказываются от использования Telegram в служебных целях. Теперь и в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" запретили использовать мессенджер Телеграм.

Согласно приказу, запрет касается передачи информации, используемой в работе, а также осуществления коммуникаций в служебных целях с использованием мессенджера Telegram.

Также запрещается установка и использование мессенджера и его вебверсии на служебных компьютерах и других устройствах, используемых в служебной деятельности.

Ранее мы писали, что с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющего обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

Киевский университет имени Бориса Гринченко запретил использовать Telegram.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

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