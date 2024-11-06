Практика судов
  1. В Украине

Киевский университет имени Бориса Гринченко запретил использовать Telegram

13:40, 6 ноября 2024
В киевских университетах продолжают вводить запрет на Телеграм
Киевский университет имени Бориса Гринченко запретил использовать Telegram
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве университы продолжают вводить запрет на Telegram. В приказах говорится, что запрещена передача информации, используемой в работе университета, а также осуществление коммуникаций в служебных целях с использованием мессенджера Telegram.

Ранее мы писали, что с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющего обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

Теперь использовать Телеграм запретили в столичном университете имени Бориса Гринченко. Соответствующий приказ обнародован на сайте университета.

Запрещено устанавливать мессенджер на служебных устройствах работников университета, осуществлять коммуникации в служебных целях со студентами и передавать рабочую информацию.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев Телеграм запрет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Банки будут предупреждать граждан о мерах реагирования в случае поступления от Нацполиции данных, что платежная операция содержит признаки преступления

Президент подписал изменения в закон о порядке предоставления платежных услуг гражданам.

Президент подписал закон о запрете использования в Украине пальмового масла в ряде продуктов

Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий использование гидрогенизированных растительных жиров и масел, пальмового стеарина в производстве детского питания, а также запрет называть шоколадом то, что им не является.

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Общественный совет международных экспертов по отбору Антикорсуда будет работать до весны 2026 года

Президент подписал закон о продлении полномочий членов Общественного совета международных экспертов, отбирающих судей ВАКС.

Только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ – тест

Результаты тестирования на когнитивные способности отменены, но ВККС есть о чем задуматься.

Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді