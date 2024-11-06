Киевский университет имени Бориса Гринченко запретил использовать Telegram

В киевских университетах продолжают вводить запрет на Телеграм

В Киеве университы продолжают вводить запрет на Telegram. В приказах говорится, что запрещена передача информации, используемой в работе университета, а также осуществление коммуникаций в служебных целях с использованием мессенджера Telegram.

Ранее мы писали, что с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющего обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

Теперь использовать Телеграм запретили в столичном университете имени Бориса Гринченко. Соответствующий приказ обнародован на сайте университета.

Запрещено устанавливать мессенджер на служебных устройствах работников университета, осуществлять коммуникации в служебных целях со студентами и передавать рабочую информацию.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

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