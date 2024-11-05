С 11 ноября в КНУ имени Тараса Шевченко перестанут пользоваться мессенджером Telegram

В общежитии вуза вай-фай уже не грузит этот мессенджер.

С 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях. Соответствующий указ подписал ректор университета. Как пишут в Институте массовой информации, эту информацию подтвердили в центре коммуникаций вуза.

Также по информации «Судебно-юридической газеты», преподаватели спрашивают студентов, на какую платформу им удобнее перейти для дальнейшего общения. Выбрать нужно до 11 ноября.

Кроме того, в общежитии вай-фай уже не грузит этот мессенджер. Эту информацию подтвердили студенты вуза.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

«Судебно-юридическая газета» писала, что государственные органы не должны удалять свои официальные каналы в Telegram. Соответствующее разъяснение дополнительно предоставил секретарь Совета национальной безопасности и защиты Украины Александр Литвиненко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.