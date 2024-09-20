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Государственные органы могут оставить свои официальные каналы в Telegram – секретарь СНБО

17:02, 20 сентября 2024
Государственным органам не нужно удалять свои официальные каналы в Telegram – комментарий секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Государственные органы могут оставить свои официальные каналы в Telegram – секретарь СНБО
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Государственные органы не должны удалять свои официальные каналы в Telegram. Соответствующее разъяснение дополнительно предоставил секретарь Совета национальной безопасности и защиты Украины Александр Литвиненко.

Так, он пояснил, что на состоявшемся 19 сентября заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) был рассмотрен вопрос использования Telegram.

По результатам совещания рекомендовано, как отметил секретарь СНБО, только «ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки в служебных целях и на служебных устройствах».

«Решение НКЦК носит рекомендательный характер для Правительства, однако не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти», - пояснил Александр Литвиненко.

Таким образом, органы государственной власти могут продолжить информировать общество о своей деятельности через Telegram.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Однако этот запрет не касается персональных смартфонов, заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Еще дополнительно уточню: решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер.

Также дополнительно нужно уточнить еще вопрос: это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и т.д. вести официальные страницы в телеграм. Оно этого не касается. Потому что вижу, что этот вопрос не объяснили, а стоило, и будет путаница», — уточнил Коваленко.

«Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах.

Я раньше говорил, что пересылка рабочих документов через телеграммы с рабочих устройств несет риски.

Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов», - подчеркнул он.

Автор: Наталья Мамченко 

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