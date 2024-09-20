Псих, насильник и мошенник — чат-бот Copilot «обвинил» судебного репортера в преступлениях, которые он освещал

Чат-бот на основе искусственного интеллекта Copilot приписал журналисту преступления, которые он освещал.

Фото: aztechit.co.uk

Чат-бот Copilot от Microsoft обвинил немецкого судебного репортера Мартина Бернклау в преступлениях, которые он освещал, передает TheConversation.

Издание отмечает, что немецкий журналист решил ввести свое имя и поиск в Copilot, чтобы посмотреть, как чат-бот воспримет его статьи.

Copilot утверждал, что Бернклау был сбежавшим из психиатрической больницы, осужденным за насилие над детьми и мошенником, наживающимся на вдовцах.

Информация о Бернклау, конечно, не соответствуют действительности и являются примерами «галлюцинаций» генеративного ИИ.

Издание добавляет, что мужчина регулярно освещал судебные процессы по уголовным делам о злоупотреблениях, насилии и мошенничестве, а его работы публиковались в национальных и международных газетах. Статьи журналиста, по-видимому, должны были быть включены в чат-бот, которую он использует по поиску слов, относящиеся к характеру дел.

Поскольку Бернклау провел годы, работая репортером в суде, когда Copilot нашел о нем наиболее вероятные слова, связанные с его именем, то относ их к преступлениям, которые он освещал как репортер.

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