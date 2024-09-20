Псих, ґвалтівник та шахрай – чат-бот Copilot «звинуватив» судового репортера у злочинах, які він висвітлював

Чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot приписав журналісту злочини, які він висвітлював.

Фото: aztechit.co.uk

Чат-бот Copilot від Microsoft звинуватив німецького судового репортера Мартіна Бернклау у злочинах, які він висвітлював, передає The Conversation.

Видання зазначає, що німецький журналіст вирішив ввести своє ім'я та пошук у Copilot, щоб подивитися, як чат-бот сприйме його статті.

Copilot стверджував, що Бернклау був втікачем з психіатричної лікарні, засудженим за насильство над дітьми та шахраєм, що наживається на вдівцях.

Інформація про Бернклау, звісно, ​​не відповідають дійсності та є прикладами «галюцинацій» генеративного ШІ.

Видання додає, що чоловік регулярно висвітлював судові процеси у кримінальних справах про зловживання, насильство та шахрайство, а його роботи публікувалися в національних та міжнародних газетах. Статті журналіста, мабуть, повинні були бути включені до чат-боту, які він використовує для пошуку слів, що стосуються характеру справ.

Оскільки Бернклау провів роки, працюючи репортером у суді, то Copilot знайшов про нього найімовірніші слова, пов'язані з його ім'ям, і відніс їх до злочинів, які він висвітлював як репортер.

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