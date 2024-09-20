Житель Хмельниччини отримав 3 роки ув’язнення за ухилення від мобілізації

Чоловік отримав повістку, але у ТЦК не прийшов.

34-річний житель Хмельницької області засуджений за ухилення від призову на військову службу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік в період воєнного стану, будучи військовозобов’язаним, перебував на військовому обліку. Він отримав повістку, однак без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до ТЦК

В ході досудового розслідування та судового розгляду обвинувачений неодноразово висловлював бажання проходити службу в Збройних Силах, однак жодного разу не прибув до центру комплектування.

Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі, але цей вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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