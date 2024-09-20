Житель Хмельницкой области получил 3 года заключения за уклонение от мобилизации

Мужчина получил повестку, но в ТЦК не пришел.

34-летний житель Хмельницкой области осужден за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина в период военного положения, являясь военнообязанным, состоял на военном учете. Он получил повестку, однако без уважительных причин не явился в указанную дату и время в ТЦК.

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства обвиняемый неоднократно выражал желание проходить службу в Вооруженных Силах, однако ни разу не прибыл в центр комплектования.

Решением Хмельницкого горрайонного суда мужчина приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но этот приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

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