Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

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19 сентября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Проценко Анна Николаевна – Черниговский районный суд Запорожской области – 736,625 – соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении рекомендации о назначении на должность судьи внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Гальонкина Юлия Сергеевна – Октябрьский районный суд города Полтавы – перерыв до 03.10.2024. Предложить судье ознакомиться с досье и предоставить письменные объяснения

Музыка Елена Васильевна - Новоукраинский районный суд Кировоградской области - отложен до 15.10.2024 в 13 час

Музыка Александр Николаевич - Жовтневый районный суд города Мариуполя Донецкой области - перерыв до 01.10.2024

Соколова Юлия Игоревна - Терновский городской суд Днепропетровской области - отложен на 10 ч 10.10.2024

Чайковская Наталья Романовна - Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области - отложен на 10 ч. 10.10.2024

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