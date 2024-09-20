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Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

16:08, 20 вересня 2024
В ВККС проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС
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19 вересня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Проценко Анна Миколаївна - Чернігівський районний суд Запорізької області - 736,625 - відповідає займаній посаді. Питання щодо внесення рекомендації про призначення на посаду судді внести на розгляд Комісії у пленарному складі

Гальонкіна Юлія Сергіївна - Октябрський районний суд міста Полтави - перерва до 03.10.2024. Запропонувати судді ознайомитися з досьє та надати письмові пояснення

Музика Олена Василівна - Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області - відкладено до 15.10.2024 о 13 год

Музика Олександр Миколайович - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - перерва до 01.10.2024

Соколова Юлія Ігорівна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - відкладено на 10 год 10.10.2024

Чайковська Наталія Романівна - Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - відкладено на 10 год 10.10.2024.

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