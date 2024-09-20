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Вчені працюють над вакциною проти інфекцій, що передаються статевим шляхом

22:36, 20 вересня 2024
Міжнародні експерти об’єднують зусилля для розробки нових стратегій лікування.
Вчені працюють над вакциною проти інфекцій, що передаються статевим шляхом
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Сьогодні інфекції, що передаються статевим шляхом, зокрема сифіліс, переживають етап відродження та підвищення стійкості до існуючих методів лікування. Щоб вирішити цю проблему, міжнародна команда експертів об’єднала свої зусилля для розробки нових стратегій лікування. Про це пише News Medical.

Сифіліс, що викликаний бактерією Treponema pallidum subspecies pallidum, уперше з'явився в Європі понад 500 років тому. Після зниження захворюваності в XX столітті, останніми роками він знову став розповсюдженим. У 2022 році Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США зафіксували понад 207 000 випадків, що є найвищим показником з 1950-х років, включаючи 3 755 випадків серед новонароджених.

Вчені з чотирьох континентів працюють над глобальним дослідженням, щоб зрозуміти генетичну структуру бактерії та знайти потенційні мішені для вакцини. Вони склали карту геномів зразків TPA з різних країн, таких як Колумбія, Китай, Малаві та США, що відкриває нові можливості для імунізації.

Експерти, такі як Джастін Радольф з Медичної школи UConn, підтверджують важливість цих досліджень. Вони також наголошують на необхідності залучення спільнот до обговорення випробувань вакцини ще до її створення. Докторка Арлін Сена з UNC-Chapel Hill займається оцінкою ставлення населення до вакцинації, що може допомогти усунути потенційні побоювання.

Сифіліс залишається серйозною загрозою для здоров'я населення в усьому світі. Сподіваємось, що подальші зусилля в розробці вакцини зможуть зупинити його поширення та запобігти вродженим ускладненням, пов’язаним із цією інфекцією.

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