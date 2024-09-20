На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею почався ремонт – можливі черги

З 23 вересня планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску Корчова.

Джерело фото: Patrick Pleul/dpa

З 23 вересня планується заміна асфальтного покриття у межах пункту пропуску Корчова на напрямку вʼїзд у Польщу. Відтак, роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«За інформацією, отриманою від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску «Корчова» на напрямку вʼїзд в РП (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Попередньо роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.

У ДПСУ просять врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетинання кордону.

Також стало відомо, що у пункті пропуску на кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту на два тижні.

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