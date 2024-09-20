У Чернівцях затримали автомобільного злочинця, який викрав та розібрав на запчастини Тойоту киянина

Зловмисник змінив номерні знаки авто і розібрав його на запчастини.

Правоохоронці затримали 49-річного мешканця Чернівців, який викрав автомобіль у киянина та здав його на запчастини. Для уникнення викриття зловмисник змінив номерні знаки на викраденій Тойоті і поїхав до іншої області, де продав авто за 3000 доларів. Після скоєного він повернувся додому, де його незабаром затримали.

До поліції Києва звернувся власник автомобіля, повідомивши про крадіжку. На виклик оперативно виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Як повідомив начальник управління, полковник поліції Араік Кочкадамян, зловмисник уже мав кримінальний досвід за аналогічні злочини. «Ми провели першочергові оперативні заходи та встановили рух викраденої автівки. Як виявилось, зловмисник, маючи такий самий транспортний засіб, змінив номерні знаки викраденої автівки на власні та виїхав до іншої області, де продав автомобіль на запчастини за три тисячі доларів, видаючи його за свій. Завдяки злагодженій роботі всіх оперативних служб, ми встановили місцезнаходження автомобіля, який вже був у розібраному стані та вилучили речові докази», – зазначив Кочкадамян.

Поліція встановила місцезнаходження автомобіля, який вже перебував у розібраному стані, і вилучила докази. Зловмисника затримали за місцем проживання у Чернівцях. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває, і фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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