Суди усіх інстанцій і юрисдикцій повинні слідкувати за судовою практикою Верховного Суду і враховувати її — Верховний Суд

Тільки у 2024 році Верховний Суд сформулював більше 500 правових позицій, але потрібно, щоб про них дізналися суди.

Джерело фото: Верховний Суд

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко 20 вересня під час конференції «Забезпечення єдності судової практики у справах, пов’язаних з війною», повідомив, що вкрай важливо, щоб суди першої та апеляційної інстанції стежили за практикою Верховного Суду та враховували її під час ухвалення власних судових рішень.

«За останній рік Верховний Суд сформулював понад 500 правових висновків у всіх юрисдикціях, і дуже важливо, щоб суди всіх інстанцій стежили за практикою ВС й використовували сформовані правові позиції під час розгляду справ», - розповів Станіслав Кравченко.

Разом з тим, голова Верховного Суду зазначив, що важливо, щоб судді першої та апеляційної інстанції взагалі дізналися про те, що існують відповідні правові позиції Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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